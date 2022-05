Trabajadora de Totalplay revela malos tratos de su jefa y Salinas Pliego toma cartas en el asunto

Una trabajadora identificada como Selene Mrtz, habló sobre los malos tratos que ha vivid por parte de su jefa, Arleen Marisela, como gerente de cuenta en Totalplay, por lo que decidió renunciar.

A través de Twitter, Martz explicó que durante la pandemia estuvo desempleada hasta el 21 de febrero de este año, cuando fue contratada y así inició con “con muchas ganas de trabajar”.

Sin embargo, su jefa no le permitía desenvolverse profesionalmente porque -según narra- la humilló, aisló, ignoró y era grosera, hasta con los clientes que atendía.

“Yo estoy acostumbrada a ser profesional y el trato a los clientes es cordial y de igual forma profesional, con ella no podía hacerlo, me hablaba mal enfrente de clientes". Harta de la situación, pidió su cambio a otra área, sin embargo, su jefa no aceptó que dejara el puesto por lo que ordenó que pararan el proceso.