¡Borracho de amor! Policía confunde a hombre con el corazón ‘roto’ con ebrio (VIDEO)

Un hombre con el corazón "roto” fue confundido con un alcohólico por una policía, debido a su aspecto físico y sus movimientos corporales erráticos, a causa del desamor que sufría.

A través de un video que circula en Tik Tok, se puede ver a un hombre desorientado y al borde del llanto, quien fue interceptado por una policía mujer, ya que pensaba que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, cuál sería su sorpresa al descubrir que se trataba de un sujeto con una gran desilusión amorosa.

“Nada, mi relación está rota. Me he casado con ella, tengo seis hijos, cuatro niños y dos niñas”, dice el hombre.

“No, no yo estaba en casa”, expresó el hombre.

Con la declaración, quedó en evidencia que el hombre fue engañado por su esposa. Asimismo, puntualizó que pudo haberse peleado con el amante de su mujer, sin embargo, no lo hizo pues “es mejor que eso”.

“Yo no quiero pelearme con nadie. Podría haberme peleado con él, podría haber sido capaz, pero no quiero ir a la cárcel. Yo soy mejor que eso. No sé por qué ella ha hecho esto”, dijo el hombre conmovido.