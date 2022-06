¡Otra de Uber! Joven exhibe a conductor que quería estafarlo (VIDEO)

Un joven exhibió a su conductor de Uber por no pasar por él, pues el conductor esperaba que el chofer le cancelara para que éste obtuviera un ingreso por “viaje cancelado”.

Fue a través de TikTok desde la cuenta ‘mb131205’ en donde este caso se hizo visible y se volvió viral.

En el clip se observa al conductor de Uber al parecer no quería pasar por el usuario, pues por aproximadamente 40 minutos aparecía en el mismo lugar. No se movía. Sin embargo, no contó con el cliente se daría cuenta y lo exhibiría.

Por lo anterior, el afectado grabó la forma en la que lo confrontó. Por mensaje le dejó claro que él jamás cancelaría el viaje.



“¿Tas bien, si vas a venir? ¿Todo tranqui? Yo esperando. No te voy a cancelar si eso quieres”, escribió el cliente.

“No le hagas a mí me da igual, suerte”, escribió el conductor del Uber.

“Y yo ‘va’, no se haga, mi perro, cancélele. Mi Didi llegará primero, no voy a cancelar’”, reaccionó el cliente.

“No me interesa, estoy tranquilo en casa”, respondió el conductor del Uber.



Finalmente, el usuario le dijo al conductor que él no cancelaría y que dudaba mucho que se quedara así, pues él en algún momento debía trabajar. Aunque se desconoce si el conductor por fin canceló, el cliente mostró los datos del conductor

