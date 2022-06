Gianluca Vacchi es denunciado por empleada al obligar a sus trabajadores a hacer TikToks

Gianluca Viacchi fue acusado por uno de sus ex empleados, por los largos horarios de trabajo y ahora hasta de ser obligados de bailar para la plataforma de TikTok.

El empresario fue demandado por Laluna Maricris Bantugon una mujer de 44 años que desató la polémica en Italia, después de que en una larga entrevista reveló los malos tratos y duras experiencias que vivió como empleada de Gianluca Viacchi.

La mujer fue parte del personal doméstico del empresario de mayo de 2017 hasta diciembre de 2020 en donde aseguró que llegó a tener turnos de hasta 20 horas diarias por 10 días seguidos, por lo que trabajaba de ocho de la mañana hasta las 6 de la mañana del siguiente día.

Lo que mayor atención causó de su entrevista fue que aseguró que el personal estaba obligado a participar en los TikToks realizados por el influencer y de no hacerlo podrían llevarse muchos insultos y regaños.

“No me trató bien, no respetó mis derechos de trabajadora”, explicó Bantugon entrevistada por el diario italiano La Repubblica. “Una vez que grabamos un video con unos colegas varones, uno se equivocó y lo golpeó en el pecho… Si los bailes no tenían el éxito perfecto que él quería, las reacciones eran furiosas. Gritos, insultos, un celular tirado a la lámpara por no filmar”.