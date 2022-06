Mujer demuestra su gran amor por Morena: se tatúa el nombre del partido en la clavícula (VIDEO)

En TikTok se hizo viral la historia de Adriana Estrada, una mujer originaria del estado de Hidalgo, que decidió plasmara en su piel las siglas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Fue cerca de su clavícula derecha donde Adriana se tatuó la palabra MORENA, para expresar su apoyo y compromiso con el partido político.

“Nada más para callarles la boca a mucha gente que me criticó por andar apoyando a Julio Mencahaca Salazar, yo he sido morenista y seguiré siendo morenista hasta que Dios me quite la vida”