¡Adiós, vaquero! Internet Explorer dejará de funcionar hoy

Luego de 27 años, el servicio de Internet Explorer dejará de operar este día, debido a que la empresa Microsoft informó en mayo pasado que dejaría de ser compatible con versiones de Windows 10.

Fue el gerente de Microsoft, Sean Lyndersay, el encargado de anunciar que Internet Explorer no se irá del todo, pues gracias a la plataforma de Microsoft Edge, Windows 10 podrá contar con una experiencia más rápida de conexión.

Goodbyes are never easy.



After 27 years, Microsoft will officially be shutting down Internet Explorer starting Wednesday of this week. pic.twitter.com/A8XMKIKQg1