Tiktoker recuerda épica broma; pedía pizzas fingiendo voz de Belinda, pero su mamá la cachó (VIDEO)

Una joven usuaria de redes recordó cuando imitaba la voz de la cantante Belinda para pedir pizzas, hasta que su mamá la descubrió.

A través de TikTok, una joven le contó a sus seguidores que hace tiempo, cuando era una niña, solía hacer bromas por teléfono y que cada que pedía pizzas imitaba la voz de Belinda.

Incluso le mentía a la persona que la atendía diciéndole que se podía tomar foto con la famosa cuando le entregaran la comida.

“(Sucedió) hace mucho, no empiecen de que ‘eres muy cruel’, sí, fui muy cruel, pero tenía 11 años. En fin, era con mi amiga la Meli, hablamos para pedir pizza y era en aquel entonces en donde se podía escuchar en dos teléfonos la misma conversación, entonces para mi suerte, mi mamá estaba escuchando”.

Cuando le respondieron la llamada, la joven dijo que era Belinda, algo que le creyeron los empleados de la pizzería e incluso le pidieron tomarse una foto con ella, indica Milenio.

“Entonces hablo a la pizzería y yo de que: ‘Hola, buenas tardes, habla Belinda, quiero hacer un pedido, una pizza grande de queso, otra pizza grande de pepperoni, también quiero agregar a mi orden espagueti y una ensalada para acompañar. Entonces todos de que: ‘¿Belinda?’ y yo de: ‘Sí' y ya di la dirección donde vivía y (me dicen): ‘¿El pizzero se puede tomar una foto contigo?’ y yo de: ‘Sí, con mucho gusto, yo aquí lo recibo, muchísimas gracias'.

Su madre escuchó toda la conversación en otro teléfono y en cuanto la tiktoker terminó la llamada, escuchó los gritos de su mamá, quien la estaba regañando por la broma.

“Cuelgo el teléfono y nada más escucho a mi mamá: ‘Escuincla babosa, ven para acá' y yo dije: ‘fuck, me cachó mi mamá' y mi mamá me hizo hablar a la pizzería a ofrecer disculpas y decir que no era Belinda”.