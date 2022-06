Influencer regala 50 mil pesos por el Día del padre

La influencer, Mona, le dio un espectacular regalo por el Día del Padre al suyo, en donde le dio nada más y nada menos, un ramo de flores conformado por billetes de 500 pesos que reúnen la cantidad total de 50 mil pesos.

Acompañada por su novio Geros, la joven de 23 años compartió su llegada en una camioneta rosa de Barbie para sorprender a su padre en su canal New fashion Beauty Mona. En el video se ve la reacción del hombre, quien opta por llevar a otro lado el inusual regalo no sin antes mostrar su preocupación por quienes vieron el efectivo debido a la inseguridad en el estado de Guanajuato.

La creadora de contenido, en donde comparte tips y anécdotas, había revelado que no sabía qué comprarle a su papá, así que trabajó en un detalle al que no pudiera decirle que no.



“Ayer me desvelé. Quedó un poquito feo, se dice que son los ramos buchones porque tienen mucho dinero. Me tardé toda la noche enrollando los billetes, aquí lo tengo medio raro, pero bonito. No se alcanza a ver”, afirmó la influencer.



Cuando llegó a su hogar, en medio de un grupo musical amenizando en vivo, abrazó a su progenitor mientras le explicaba que tanto el interior como la simulación de los pétalos eran su trabajo.