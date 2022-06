¿Aceptó que tenía hambre? Colombiana que pidió comida gratis por ser influencer le ofrece disculpas al chef  

La influencer colombiana, Manuela Gutiérrez le ofreció una disculpa al chef mexicano Edgar Núñez luego de que este la exhibiera por pedir comida gratis a cambio de unos likes en redes.

El Chef había llamado a la influencer, “gorrona internacional” por proponerle comer gratis en su restaurante a cambio de mencionarlo en su cuenta de Instagram.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Manuela, le ofreció una disculpa al mexicano y señaló que el mensaje se lo había enviado al restaurante no al chef.

Además señaló que tenía ganas de conocer el establecimiento ya que le pareció muy atractivo y podría ser una oportunidad “increíble” de trabajo.

Por último, Manuela señaló que la propuesta que le hizo al chef no fue con una mala intención y le ofreció disculpas luego de que Núñez exhibiera a la influencer.

“Yo no estoy diciendo que me tiene que decir que sí, entiendo completamente que no a todo el mundo le funcionan estas tácticas y es súper entendible, cada quien tendrá su forma de decirlo y de expresar su inconformidad si yo ofrecí a este chef por decirle eso, la verdad es que ofrezco disculpas”