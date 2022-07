¡Qué indeciso! Hombre abandona a esposa e hijos, pero no quiere irse de la casa

Una mujer junto a sus hijos fue abandonada por su esposo, luego de que él decidiera no estar más con ellos porque “no quiere una vida familiar”.

A través de una publicación en Mumsnet, la mujer contó que su esposo decidió separarse “hace muchos meses” de ella y sus hijos, pero está jugando sólo con sus emociones, ya que no quiere irse de la casa.

La pareja tiene dos hijos, uno de dos y el otro de siete años, pero el hombre no está haciendo su parte como padre.

“Hace muchos meses, [el esposo] dijo que sentía que nos habíamos distanciado y que no quería una ‘vida familiar’, y que estaría mejor solo. Esto me ha dejado devastada porque no sospechaba que algo andaba mal, así que ha sido un completo shock. Todavía estoy completamente enamorada de él y no puedo imaginar una vida sin él. Sin embargo, desde que dijo eso, se quedó en la casa familiar y siguió haciéndome sentir mal”.

“Simplemente llega tarde a casa del trabajo todas las noches y no contribuye con los niños (¡aunque casi nunca lo ha hecho!). Ha tenido numerosas estadías en hoteles por su cuenta, realmente no entable conversación conmigo (…)”.

“Nadie puede entenderlo, ya que hemos tenido un matrimonio tan feliz y realmente creo que he sido una buena esposa con lo que él no está en desacuerdo. Era incluso mi cumpleaños el otro día y él no hizo nada por eso. No puedo echarlo porque compartimos una casa y él dice que no tiene dinero para quedarse en otro lugar. Me siento como si estuviera atrapada en una casa con un hombre y me está destruyendo”.