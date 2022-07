VIDEO: Rayo impacta y destruye camioneta con familia abordo: todos salen ilesos

Una familia que viajaba a bordo de una camioneta, salió totalmente ilesa, luego de un rayo impactara la unidad en la que iban, cuando circulaban en una carretera de Florida rumbo a SP Petersburg en los Estados Unidos.

A woman captured this insane video of lightning hitting her husband's truck in front of her. @islivingston explains why no one was harmed and the strike appears in zigzags and loops near the end: https://t.co/F8lNQUVrND pic.twitter.com/wv6MVjPgC0