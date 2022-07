Tiktoker descubre la vida adulta, llora por gastar sus ahorros en gasolina (VIDEO)

Una joven vivió la vida adulta, al salir de vacaciones y tener que llenar ella misma el tanque con su dinero.

A través de TikTok, el usuario @junitoserres, grabó a su novia llorando, por llenar el tanque, en más de dos años de relación.

A la chica se le puede ver triste luego de tener que pagar poco más de 4 mil pesos:

"No me voy a sacar el carné en mi vida. ¿Para qué quiero coche? Si esto es más caro que yo qué sé. Me sale más barato ir en tren o en bus. Si esto es lo barato, lo caro, ¿Qué es? 200 euros llenar y ni siquiera está lleno" El video alcanzó más de 4 millones de reproducciones