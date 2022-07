Werevertumorro revela cuánto gana en Youtube… ¡sin subir videos!

Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, reveló que al mes la plataforma YouTube le paga alrededor de mil dólares, algo así como 20 mil pesos, sin necesidad de subir ningún video a su canal.

Werevertumorro mencionó, que a pesar de que no sube contenido a su canal, la plataforma le sigue pagando por los videos que están en YouTube, ya que algunas de sus grabaciones aún son vistas por sus fans.

“En mi canal de YouTube de Werevertumorro que ya no subo nada, como cuatro años que no subo. Puedo ver ahorita cuánto genera. El de Werevertumorro ahorita, algo normal por mes y no subo nada. Son mil dólares al mes”, aseveró Gabriel Montiel.