¡Ultra red flag! Joven invita a su novia a cenar, pero se va antes para no pagar (VIDEO)

En los últimos días se ha vuelto viral el trend “era un 10” para poder contar historias de amores tóxicos, violentos o desiguales. Sin embargo, uno que llamó la atención fue el de la joven Carola, quien contó cómo era su novio.

Carola, antes de iniciar su relación, vio una señal de alerta, pero prefirió ignorarla y así iniciar una relación amorosa.

Con el paso del tiempo, tuvo la primera ‘red flag’, que fue cuando el sujeto la invitó a comer alitas. Aunque ella ya había comido, el joven le insistió, además de pedir una cerveza. Al momento de pagar, él dijo haber olvidado la cartera, por lo que ella pagó.

La situación la dejó pasar, pero volvió a ocurrir cuando ya eran novios. Nuevamente él la “invitó” a comer sushi. Ambos comieron, pero de repente se levantó, dijo que debía irse y la dejó sola.

“Él me había invitado a cenar y en ese momento le habló uno de sus amigos para invitarlo a algún lugar. Él se comió deprisa todo el sushi, me dio un beso y salió corriendo del sitio, a pesar de que yo todavía tenía mi comida intacta. La mesera solo me miró y nuevamente yo tuve que pagar toda la cuenta”, narró la tiktoker.