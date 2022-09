'No me picó nada' Ucraniana prueba salsas mexicanas y su reacción sorprende a todos (VIDEO)

Una joven ucraniana se hizo viral en redes luego de que decidiera aventurarse en la gastronomía mexicana, principalmente con las salsas, aunque su reacción no fue la que todos esperaban.

La tiktoker Rina Stadnyk (@rina_stadnyk) acudió a un local de comida en México y pidió unos tacos dorados, a los que primero ‘bañó’ en salsa roja.

Esto quedó documentado en un video titulado Pasó de verdad, esta vez ni la salsa de habanero que al momento acumula 5.1 millones de visualizaciones.

Tras probar los tacos con esta sala, la joven le dijo al mesero: “Usted me dijo que picaba y no me picó nada”.



“¿Quiere que le traiga otra?”, le preguntó el trabajador del negocio, a lo que ella le dijo: “¿Tiene una más picosa?”. Al final, terminó llevándole una salsa de habanero embotellada.





“Esa sí me da miedo”, comentó Rina tras servir varias gotas de este aderezo en uno de sus tacos.



Luego, la ucraniana procedió a comer, pero sorprendentemente no hizo alguna mueca que indicara malestar. “Es que no pica, está rica pero no pica”, dijo para sorpresa de los comensales que la acompañaban.

El mesero volvió a la mesa y Rina le dijo: “¿Qué cree? Tampoco me picó, pero está buena, está muy rica”.

Otros usuarios de la red social de inmediato se pronunciaron ante la reacción de la joven, por ejemplo: “Nació para ser mexicana”, “Es la indicada”, “Es molesto cuando no pican, hasta dan ganas de no volver jamás”, “Las salsas embotelladas normalmente no pican”, “Yo estuviera con el enchilado hasta las orejas”, “Ya tenemos una mexicana más” y “Amigos, si no le picó, ni modo: un digno oponente para las salsas mexicanas”.