Abuelita gastó su pensión para llenar el álbum de Qatar de sus nietos

La abuelita se hizo tendencia en todos lados después de que se gastara el dinero de su pensión para completar el afamado álbum de estampitas. Sin embargo, ella asegura que no se arrepiente de la decisión, pues la colección va más allá del dinero.

Ana del Rosario Mulet, confesó que ya esperaba que saliera a la venta el tradicional coleccionable del mundial, para comprarlo y poder llenarlo por completo sin importar el costo, pues estaba dispuesta a gastar su pensión para conseguir todas las estampas, por muy difíciles que fueran de encontrar.

“Muchos me critican. Me dicen ‘¿cómo vas a gastar tanto dinero en figuritas?’ y yo respondo siempre lo mismo ‘vivo un momento único con mis nietos, prefiero gastar la jubilación en paquetes, nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas” comentó Ana del Rosario para TN, un diario argentino.