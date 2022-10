Influencer desata fuertes críticas; rompe en llanto porque no quiere trabajar (VIDEO)

Una influencer rompió en llanto al confesar que ella no quiere trabajar y que sólo desea que la mantengan.

Por medio de su cuenta de TikTok, la joven aseguró que ella no viene a este mundo a trabajar como lo hacen muchas personas.

De acuerdo con el testimonio de la joven que aparece con su cabello rosa y una sudadera gris, pidió solidaridad de las personas para que la mantengan urgentemente, pues no quiere trabajar.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, compartió.