Despiden a maestra que aterroriza a niños con máscara de 'Scream' (VIDEO)

En una guardería de los Estados Unidos, una maestra usó una máscara del personaje "Ghostface", de la película de “Scream” para aterrorizar a los niños y le costó su empleo.

Daycare workers at Lil’ Blessings Child Care in Hamilton, Mississippi thought it would be a great idea to scare the bejesus out of the kids using a 'Scream' mask.



The video is currently being investigated for possible criminal referrals and four employees have been fired. ?? pic.twitter.com/Dptq1vpH8H