¡No se la esperaba! Compra sobres Panini en Tepito y le sale estampa de AMLO

No hay duda de que álbum Panini del mundial de Qatar 2022 ha sido todo un éxito y cientos de miles de personas decidieron juntar todas las estampas, pero una de las grandes sorpresas de esta edición fueron las estampas especiales que no pueden pegarse y que vienen con un letrero de leyenda, las cuales son muy raras de encontrar.

Aunque los álbumes y los sobres son muy fáciles de conseguir, porque en varios establecimientos, así como en puestos de periódico, los encuentra la gente.

En redes sociales varios usuarios presumieron como abrían sus cajas o mostraban su emoción cada que salía un gran jugador. Pero hubo un video que recientemente llamó mucho la atención, pues a un joven le salió una estampa legendaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de TikTok, el usuario identificado como Fabián Becerril contó que un amigo suyo le recomendó ir a Tepito a comprar los sobres ya que ahí estaban más baratos.

El joven compró varios sobres y comenzó a abrirlos. En uno de ellos le salieron grandes figuras como Thomas Müller y Raúl Jiménez, pero su sorpresa mayor fue al ver que le apareció una del mandatario de México.

Compré estos sobres más baratos en Tepito. Un amigo me recomendó ir porque las venden en 15 pesitos cada sobre. Me salieron cartas buenas, pero… ¿Amlo? Eso me pasa por querer comprar más barato”, dijo en la descripción del video.



‘Qué suerte tuviste’ / ‘Yo quiero la de mi presidente’ / ‘Felicidades, eres un suertudo’, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.



El video rápidamente se hizo viral. Aunque muchos lo tomaron con muy buen humor, otros aseguraron que es falso y que estaba planeado.

Con información de Excelsior