Sacerdote no quería que lo grabaran y abandonó misa de boda en Torreón (VIDEO)

Un video publicado en TikTok está causando indignación ya que captó el momento en que un sacerdote en Torreón, Coahuila, abandonó una misa de boda dejando a los novios a la mitad de la ceremonia religiosa.

La grabación que fue captada presuntamente en la capilla de Guadalupe, se escucha una discusión previa al momento en que el sacerdote abandona la ceremonia.

"Voy a reportar eso, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad, no está Dios en su corazón".