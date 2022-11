Empleada de Twitter duerme en la oficina para no perder su trabajo tras llegada de Elon Musk

El fundador de Tesla, Elon Musk ha comenzado a tonar decisiones determinantes, donde ya disolvió la junta directiva y consolidó el control de la empresa de Twitter.

Fue el pasado 27 de octubre cuando Elon se transformó al único director de la red social, además de consolidar la empresa. Ante ello, a través de una fotografía, se viralizó en Twitter, donde se ve a una ejecutiva durmiendo en el suelo de la oficina, para no perder su trabajo y seguir contribuyendo a los cambios del nuevo director.

When your team is pushing round the clock to make deadlines sometimes you #SleepWhereYouWork https://t.co/UBGKYPilbD