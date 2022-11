¡Un mexicano es el peor enemigo! El Canelo responde a las críticas tras amenazar a Messi

Continua la polémica con Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras amenazar a Messi por patear la playera de la Selección continúa, pues el boxeador recalcó que siempre defenderá a México.

Luego de amenazar a Leonel Messi por un video donde supuestamente el argentino pateó la playera de México, el pugilista ‘Canelo’ Álvarez fue criticado por responder de manera agresiva.

El Saúl ‘Canelo’ Álvarez mantuvo su palabra y señaló que fue una falta de respeto que un profesional en el futbol como Messi 'pateara' un símbolo de su contrincante, como la playera de la Selección Mexicana, tal y como declaró en el programa ‘Qué importa’.

Por otra parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez recalcó que el simple hecho de que la playera de la Selección Mexicana estuviera en el suelo fue un error del futbolista y que no le importan las críticas por compartir su opinión en redes sociales sobre los actos de Messi en el video.

“Lo que yo dije, esa es la persona que soy. No ando con rodeos. Siempre voy a defender mi patria [...] Me vale madres si Messi dice una cosa o dice otra, si me dicen que no pasó eso, no me importa [...] Mi patria es lo más bonito que tengo y siempre la voy a defender, aunque un mexicano siempre es el peor enemigo de otro", señaló Saúl ‘Canelo’ Álvarez.