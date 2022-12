"¿Papá puedes venir en Navidad para que me abraces?”: Niño llora porque su papá lo abandonó (VIDEO)

En TikTok se hizo viral la historia de un niño de Durango que a través de un video de la asociación “Héroes sin capa” le envió un mensaje a su papá que ha conmovido a todos los usuarios de redes.



LUPITO MANDA MENSAJE DE NAVIDAD A LOS PAPÁS QUE NO VEN A SUS HIJOS

Es la historia de Lupito, un niño que solo le pide a su papá que lo abandonó por otra familia, que lo visite en Navidad para darle un abrazo.

El video cuyo nombre es "Lupito manda mensaje de Navidad a los papás que no ven a sus hijos", ya tiene más de 2 millones de reacciones en TikTok.

En la publicación se observa a Lupito con los ojos llorosos mientras narra que su papá se fue con otra familia y no lo visita, por si fuera poco, confesó que Santa Claus no llega porque no encuentra su casa.