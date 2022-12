Mujer asegura ser la envidia de todas por tener el novio más guapo (VIDEO)

En TikTok se hizo viral la historia de una mujer que presume tener una relación tóxica y además al novio más guapo del mundo.

En una entrevista que realizó el Tiktoker Icefire, una mujer presumió que su hombre era el más deseado por las mujeres, motivo por el cual no lo dejaba salir y ella lo mantenía para que no tuviera amigas.

Incluso ella confesó que las mujeres la envidian por tener a su lado un hombre tan guapo, motivo por el que él debe permanecer en casa.



“Él es muy guapo... Mírelo, su barba... parece tallado por los mismos dioses"



El hombre aceptó que no sale porque no quiere tener problemas con su pareja. Mientras que ella segura que no lo deja porque "se lo quieren robar"