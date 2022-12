‘Aquí es para ver una película’ Cachan a parejita manoseándose durante función de 'Avatar' (VIDEO)

Una pareja fue atrapada durante la función de la película 'Avatar', pues los dos aprovecharon la oscuridad para manosearse y fueron descubiertos por los demás espectadores en la Ciudad de México.

En redes sociales se hizo viral un video en donde la usuaria @cassrrz registró el momento en el que la pareja fue descubierta mientras se proyectaba el filme “Avatar 2” del director James Cameron.

Aunque hasta el momento no queda claro en qué estado del país fue que sucedió esto ni qué fue lo que sucedió exactamente, el video le ha dado la vuelta a internet y no ha dejado de ser comentado con bromas y risas.

En el clip se observa que la película está pausada y las luces encendidas, y un sujeto, al parecer trabajador del cine, estaba a un lado de la pareja atrapada con las manos en la masa.

También se ven a otros curiosos del escándalo bajo las escalinatas, y otras parejas sentadas riéndose de la situación.

Pero lo que más causó gracia a los internautas, fue la reacción de una mujer presente en la sala, quien grita con furia e incomodidad por los actos de la pareja:

“Aquí es para ver una película, punto... No para venir a sobarse las...".

Además, la mujer menciona que "no es discriminación", dejando a la imaginación que posiblemente los dos acusados llamaron la atención con algo relacionado a ello antes de que comenzara el clip.

Sin duda este par de tortolos calientes jamás olvidará el incómodo momento que protagonizaron al llevarse una de las mayores vergüenzas de su vida al ser expuesta de esta manera, aunque otros opinan en comentarios que si les diera vergüenza no harían ese tipo de cosas en el cine, que es un lugar público.

El video tiene más de 10 millones de reproducciones y miles de comentarios en donde los internautas no perdieron la oportunidad de reírse mucho de la situación.

“Jajaja trabaje en Cinepolis y los de proyección nos decían código 69 en la sala 12, teníamos que sacarlos”, “Es que si se escucha el chacualateo, el chanclazo pues”, “Cómo olvidar el día que saque mis bolillos y me puse hacer mis tortas del chavo con sus chiles en vinagre y que me sacan”, “una vez igual me tocó oír esos ruidos extraños en el cine y con quién iba y yo estábamos muertos de la risa, cuando se dejaron de oír aplaudimos”, fueron algunos.