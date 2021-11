'Es hora de irme' Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, renuncia a su cargo

El presidente ejecutivo de la red social Twitter Jack Dorsey, renunció a su cargo, luego de 16 años laborando en esta empresa, lo rápidamente desató polémica en redes sociales.

not sure anyone has heard but, I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl

A través de sus redes sociales, Dorsey explicó que se trataba del final de una época en su vida:

Twitter anunció que su director general y cofundador Jack Dorsey dejará inmediatamente su cargo y será reemplazado por el responsable técnico del grupo, Parag Agrawal.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support ? https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1