Cheslie Kryst, ex Miss de E.U promovía la salud mental pero, se quitó la vida al arrojarse de un edificio

El pasado domingo, la ex Miss Estados Unidos en 2019, Cheslie Kryst, fue hallada sin vida en Nueva York, a las siete de la mañana en el edificio Orion de la calle 42, un lujoso rascacielos de 60 pisos de esta zona del centro de Manhattan, la policía ha confirmado que se trata de un suicidio.

De acuerdo con el portal de ‘El País’ la joven de 30 años, colaboraba en el programa de variedades Extra, cuyos productores han emitido un comunicado en el que dijeron sentirse devastados.

La joven, según algunos medios estadounidenses, dejó una nota donde únicamente explicaba que quería que todas sus posesiones pasaran a manos de su madre, que también fue reina de la belleza, aunque a menor escala.

En su perfil de Instagram, con más de 350.000 seguidores, colgó una foto suya donde escribía “Que este día te traiga descanso y paz”.

En 2019, con motivo del día de la salud mental, quiso publicar un largo alegato en su perfil de Facebook, como recoge ahora The New York Post:

“Hago todo lo posible para asegurarme de mantener en forma mi salud mental. Y lo más importante que he hecho es hablar con una consejera. Me resulta muy fácil hablar con ella, me da buenas estrategias, sobre todo si estoy triste, feliz o se me presenta un mes complicado”, afirmaba en el canal de Miss USA.