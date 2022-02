Terror en Ucrania: Bombardean guardería mientras niñitos desayunan (FOTOS y VIDEO)

En el Este de Ucrania se reportaron bombardeos esta mañana, afectando a la guardería Stanitsa Luganska, donde 20 pequeños se encontraban desayunando

"En el momento de la explosión, los niños estaban desayunando", dijo conmocionada Natalia Slessareva, empleada de la guardería

En la sala de deportes de la guardería, una pared está perforada por un proyectil. Los ladrillos que cayeron y están entre los juguetes de los niños.

“Si la explosión se hubiera producido 15 minutos más tarde, las consecuencias podrían haber sido catastróficas”, dijo Slessareva, pues los menores iban a bajar al pabellón deportivo.

La guardería atiende a 57 niños, sin embargo, por el Covid-19, muchos aún se quedan en casa.

Intense battles broke out near Trudovskaya mine — shelling back and forth.



This was started at 01:00 AM local time by Ukrainian armed forces — which NATO propaganda claims was a “Russian false flag”, suggesting Russians somehow fired mortars FROM Ukraine to Donetsk. pic.twitter.com/0cd4RLQ21s