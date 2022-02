Ni los rusos quieren a Putin: detienen a ciudadanos de Moscú por protestas vs invasión a Ucrania (VIDEOS)

En más de 54 ciudades rusas, se manifestaron miles de rusos, quienes aseguraron que ellos están en contra de la guerra, por lo que fueron detenidos por la policía.

De acuerdo con videos en redes sociales, esta mañana iniciaron las protestas en contra de la guerra contra Ucrania por parte del presidente ruso, Vladimir Putin.



Scenes from Moscow of Russians attempting to protest the war with Ukraine. pic.twitter.com/lLHF3ZqPzP

Una activista de la oposición en Moscú, Tatyana Usmanova publicó en Facebook que creía estar soñando cuando se despertó a las 5:30 de la mañana con la noticia, que comentó era “una desgracia que ahora estará para siempre con nosotros.”



“Quiero pedir perdón a los ucranianos. Nosotros no votamos por los que desencadenaron la guerra”, dijo.



Asimismo, se inició con la recolecta de firmas por parte del defensor de los derechos humanos, Lev Ponomavyov, que logró reunir más de 150.000 firmas en varias horas y más de 330.000 al final del día. Más de 250 periodistas firmaron una carta abierta para denunciar la agresión. Otra fue firmada por unos 250 científicos, mientras que 194 concejales de Moscú y otras ciudades firmaron una tercera.



Watch: Protests erupt in Moscow and St. Petersburg over Russian invasion of Ukraine pic.twitter.com/ySyPVxA9yZ

“Sé que ahora mismo muchos se sienten desesperados, impotentes y avergonzados por el ataque de Vladimir Putin a la nación amiga de Ucrania. Pero les pido que no pierdan la esperanza”, señaló la activista por los derechos humanos Marina Litvinovich en un video publicado en Facebook, en el que convocaba a protestas masivas para el jueves por la noche.



"No a la guerra", el grito reprimido en Moscú más de 850 personas detenidas por el rechazo de la invasión en Ucrania



?? - ??



Russian police detained more than 850 people participating in protests on Thursday against Moscow's invasion of Ukraine. pic.twitter.com/CW88V11NfG

“Nosotros, el pueblo ruso, estamos en contra de la guerra que ha desatado Putin. No apoyamos esta guerra, no se está librando en nuestro nombre”, puntualizó Litvinovich.



En Moscú y otras ciudades, las autoridades reprimieron las manifestaciones, por lo que hasta el momento se han detenido a más de mil 745 personas habían sido detenidas en 54 ciudades, 957 de ellas en Moscú.

A pesar de la presión de las autoridades, más de 1.000 personas se reunieron en el centro de Moscú el jueves por la noche coreando “¡No a la guerra!” mientras los automóviles que pasaban hacían sonar sus bocinas.

También salieron a la calle cientos de personas en San Petersburgo y decenas en Yekaterimburgo.

