‘Queremos salir de aquí y salvarnos’, mexicano en Ucrania pide ayuda a través de redes sociales

Tras el inicio de operaciones militares de Rusia a Ucrania, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre la activación de protección para familias mexicanas en la ciudad de Kiev, sin embargo, Guillermo Padilla, aseguró que la Embajada de México no está cumpliendo con ello.

Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. No hay protección por parte de mi Embajada, otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro en Vasylkiv a 38km de Kiev.