Esta podría ser la última vez que me vean vivo; así se despide el presidente de Ucrania de líderes europeos

Este jueves el presidente ucraniano Volodimir Zelensky dijo a líderes europeos que podría ser la última vez que lo verían vivo, reveló el periodista Barak Ravid, corresponsal del portal Axios en Medio Oriente.

De acuerdo con El Universal, el periodista Ravid, quien citó como fuente a un diplomático y otra fuente europea, dijo que la despedida se produjo durante una videoconferencia la noche del jueves, día que inicio la invasión de Rusia en Ucrania.

La conversación ocurrió antes de que los líderes europeos anunciaran nuevas sanciones contra Rusia y poco después de que Zelensky diera un mensaje en televisión nacional en el que se quejó de que la comunidad internacional dejó sola a Ucrania y rechazó irse del país, a pesar de decir que cuenta con información de que es “el objetivo número uno” de las fuerzas enemigas.

Cabe mencionar que entre los participantes en la videollamada estuvo la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, quien le dijo a la agencia de noticiosa TT que cuando los líderes europeos se despidieron de Zelensky, sabían que quizá no lo verían de nuevo.

De acuerdo con el diario Financial Times, Zelensky dijo a los líderes europeos que no sabía so podría hablar con ellos de nuevo.

Ravid dijo haber consultado a la embajada ucraniana en Israel, que declinó hacer comentarios.

Este viernes, el presidente ruso Vladimir Putin llamó al ejército ruso a derrocar al gobierno de Zelensky. Calificó al régimen ucraniano de “neonazis y drogadictos”.

