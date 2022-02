Marcelo Sandoval, el pianista poblano que vive en carne propia el conflicto entre Ucrania y Rusia

Marcelo Sandoval Olmos, un joven poblano de 23 años y estudiante de piano, ha vivido en carne propia el inicio del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, al ser residente de Kiev, refugiándose junto con su hermana y dos personas más en el sótano de una casa.

Marcelo Sandoval, se encontraba cursando el último grado de Piano en la Academia de Música Reinhold Gliére cuando iniciaron las actividades militares por parte del ejército ruso, señalando que esa noche no pudo dormir ante los nervios generados por la situación y escuchando un ruido similar al de un relámpago, pero que en realidad se trataba de un misil.

“Esa noche no pude dormir, me sentía un poco nervioso, no sé por qué. Lo último que recuerdo antes de dormirme fue haber escuchado un ruido como un relámpago", declaró en entrevista con Alcance Diario.