¡Están destrozando todo! Ahora Rusia bombardea zonas residenciales de Járkov (VIDEO)

Este lunes once personas murieron en ataques con cohetes por parte de las fuerzas rusas en contra de distritos residenciales de la ciudad ucraniana de Járkov, así lo informó Oleg Synegubov, jefe de la administración regional.

According to @GeneralStaffUA the ??invaders fired en masse on residential areas of Kharkiv. They claimed dozens killed and hundreds injured Ukrainian citizens. pic.twitter.com/R16hiSvjSf