La ONU alerta que más de 600 mil habitantes de Ucrania han huido de la guerra

Tras la invasión de Rusia a Ucrania, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR) reportó que al menos 677 mil personas han huido a los países vecinos en los últimos seis días.

The number of people who have fled Ukraine to neighbouring countries has reached 677,000.



The @UN humanitarian agencies and their NGO partners have launched an appeal to donors for $ 1.7 billion to support affected people inside Ukraine, and refugees from Ukraine in the region.