VIDEO: Soldado ruso llora al tener una llamada con su mamá tras ser alimentado por ucranianos

Un emotivo video se hizo viral en redes sociales, ya que en el se muestra el momento en que un soldado ruso rendido rompe en llanto mientras ucranianos le dan de comer y lo ayudan a llamar a su mamá.

Video shared on Ukrainian channels of a captured Russian soldier apparently being fed by locals. The post says he burst into tears when he was allowed to video-call his mother. So many of these troops are just teenagers, with absolutely no clue what this war is really for. pic.twitter.com/oCPUC8cKcO