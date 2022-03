VIDEO: Así canta niñita ucraniana ‘Libre soy’ de Frozen en un refugio antibombas

Una niña ucraniana, identificada como Amelia, alegró un rato lo que se vive en su país, cantando ‘Libre soy’ de Frozen en el refugio en donde se encuentra en Kiev.

A través de un video, Amelia se viralizó por interpretar la canción de Disney desde el refugio antibombas donde se encuentra.

La canción se encontraba en idioma ruso, cuando la menor cantaba todos se encontraban en silencio,

“Al ver en uno de los refugios antibombas de Kiev cómo los niños hacían dibujos geniales en la penumbra, yo no podía pasar en silencio... Me detuve, elogié y me ofrecí a hacer una pequeña exposición para decorar de alguna manera ese lugar no tan feliz”, publicó la mujer en su Facebook según una traducción del ucraniano realizada por Daily Mail.