Rusos ejecutan a ucranianos que hacían fila para comprar el pan (VIDEO)

La guerra en Ucrania no tiene límites, al menos 10 ucranianos que hacían fila para comprar pan, fueron asesinadas por tropas de Rusia en la ciudad de Chernigov.

#Chernigov #Ukraine ? Russians bastards bombed people standing in line for bread in Chernigov, Ukraine #StopWarInUkraine #ClosetheSkyoverUkraine #CloseTheSkyUkraine @NATO pic.twitter.com/goYPVK5qdv