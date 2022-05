Trump propuso lanzar misiles contra México para destruir narcolaboratorios

De acuerdo a declaraciones del ex Ministro de Defensa, Mark T. Esper en su libro de memorias del que da un adelanto The New York Times, el ex presidente Donald Trump propuso lanzar misiles contra México.

Donald Trump asked his then-defense secretary, Mark Esper, about the possibility of launching missiles into Mexico to “destroy the drug labs” and wipe out the cartels, Esper said in his upcoming memoir. https://t.co/HsaD7M1GQX