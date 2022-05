Balacera en primaria en Texas deja al menos 14 niños y un profesor muertos (VIDEO)

Este martes una balacera ocurrió en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, en donde al menos 14 estudiantes y un maestro perdieron la vida.

BREAKING: Uvalde, Texas, elementary school shooting:



- 14 students, 1 teacher killed, per governor Gov. Abbott

- Suspect, local 18-year-old high school student, is dead

- Suspect also shot his grandmother



More: https://t.co/VCKVKoRdub pic.twitter.com/c56SVy7dBu