Netflix, Disney, HBO y Amazon apoyarán con gastos de viaje a empleadas que necesiten abortar

Las plataformas de streaming, Netflix, Disney, HBO y Amazon, anunciaron que ayudaran con gastos de viaje a sus empleadas que necesiten abortar, esto luego de que se derogara Roe vs Wade por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

De acuerdo con la información The Washington Post, el beneficio cubre el costo del viaje por “planificación familiar” para cualquier trabajador que no pueda acceder a la atención donde vive

The Walt Disney Co. dijo este viernes que cubriría los gastos de viaje de los empleados por abortos, tras la decisión de la Corte Suprema de derogar Roe vs Wade.



“Reconocemos el impacto del fallo y seguimos comprometidos a brindar acceso integral a atención asequible y de calidad para todos nuestros empleados, miembros del elenco y sus familias, incluida la planificación familiar y la atención reproductiva, sin importar dónde vivan”, dijo Disney en un comunicado al Post.



Además, hubo anuncios similares por parte de Netflix, Paramount, Sony y Comcast, que subrayan el papel inusual de las empresas estadounidenses en la salvaguardia de los derechos reproductivos tras el fallo del tribunal superior

Un portavoz de Netflix le dijo a Variety:



“Netflix ofrece una cobertura de reembolso de viaje para los empleados estadounidenses a tiempo completo y sus dependientes que necesitan viajar para recibir tratamiento contra el cáncer, trasplantes, atención de afirmación de género o aborto, a través de nuestros planes de salud de EU. Esta es una asignación de por vida de 10 mil dólares por empleado y/o sus dependientes por servicio”.



Los empleados de Sony en EU reciben reembolso por viajes si es necesario para acceder a los servicios de atención médica disponibles en su plan de salud, que incluye atención médica reproductiva, según confirmó una fuente.

La muy conservadora Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.