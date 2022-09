VIDEOS: Así se vivió el terremoto de magnitud 6.9 en Taiwán

Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió la primera hora de este domingo la isla de Taiwán, confirmaron las autoridades, tras lo que la presidenta taiwanesa, elevó el nivel de alerta para hacer frente a las réplicas.

La Oficina Central de Clima señaló en su página web que el epicentro estuvo situado a 42.7 kilómetros al norte de Taitung y el hipocentro se ha ubicado a unos siete kilómetros de profundidad.

El terremoto fue precedido por una serie de temblores durante las últimas horas, incluido uno de 5.9 durante la jornada del sábado. Asimismo, se han registrado cerca de 10 réplicas, entre ellas una de magnitud 5.4 en la escala abierta de Richter.

?? Earthquake of magnitude 7.2 off the coast of Taiwan.



Minute of life…the ceiling of the building collapsed ?#Taiwan #earthquake #台湾地震 #地震 #台湾 #TaiwanEarthquake #ไต้หวัน #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/NQ3H5NsTkK