Cuchán: El descuartizador que salió de la cárcel y se creó una cuenta de Tinder para conquistar mujeres

Pablo Víctor Cuchán asesinó a la adolescente Lucina Moretti, en octubre de 2004 en Argentina. El homicida para deshacerse del cuerpo, la descuartizó e incineró sus partes en la parrilla de la casa de sus padres.

Aunque la dentadura y restos del cráneo de la joven de 15 años fueron hallados cerca de las vías, en la casa de Cuchán, localizaron algunos huesos, cabellos y gotas de sangre.

Durante 11 días que estuvieron buscando a Luciana, Cuchán mantuvo en su casa bolsas con las cenizas y huesos que no sacó de la vivienda, donde vivía con sus padres y una hermana.



“Tiene conciencia cabal de sus actos. Tiene una estructura de personalidad compleja, con componentes psicopáticos y narcisistas, con falta de emotividad. No se advierte arrepentimiento del imputado. Tampoco se observa un estado paranoide o maníaco. Tiene marcados rasgos narcisistas y antisociales. Presenta un sentimiento de grandeza y autoimportancia y no tiene en cuenta las necesidades de los demás”, concluyó el informe elaborado por un psiquiatra que revisó a Cuchán y que figura entre las 116 páginas de la sentencia condenatoria por el homicidio de Luciana.



Ante esto, su personalidad violenta quedó expuesta durante un juicio oral, pues dos exnovias de Cuchán revelaron que sufrieron eventos traumáticos provocados por él. Pues con Natalia Paola Barona contó que durante su noviazgo entre julio 2002 y febrero 2003, ella descubrió una infidelidad, por lo que terminó su relación.

Justo después de la ruptura, Cuchán le habló por teléfono para decirle que se quitaría la vida. Sin embargo, ella corrió a su casa y halló a su perra acuchillada en la bañera. A pesar de su denuncia, sólo la causa quedó archivada.

Su otra pareja, Mabel Cano narró que vivió situaciones violentas por Cuchán.

En 2016, Pablo salió en libertad condicional por el homicidio de Luciana, pero un año después que gozaba de su salida, creó perfiles en redes sociales para poder conquistar mujeres.

Lo que no imaginó, es que alguien que lo identificó como el asesino de Luciana Moretti, advirtió a las mujeres que vivían en Monte Hermoso.



“Compañeras que sean de o visiten Monte Hermoso y la zona, por favor, tengan cuidado y difundan”.



Regreso a la cárcel

Dos años después de su libertad, violó una de las condiciones fijadas por el tribunal, por lo que regresó de nuevo a prisión. La causa fue que, tras salir de una fiesta con el pretexto de ir a buscar alcohol, manejo en estado de ebriedad junto a una mujer, a quien trató de someterla. Pero terminó chocando contra un poste de luz.

Tras su detención, revocaron el beneficio de libertad condicional, por lo que regresó a prisión, para cumplir con su condena de 17 años.

Regreso a prisión, pronóstico desfavorable

Pablo Víctor no mejoró su personalidad tras su paso en la cárcel, sin embargo, logró su libertad tras agotarse la pena por el homicidio de Luciana.

Además, señaló que no mató a Luciana, sino que la adolescente murió a causa de una sobredosis de droga que consumieron juntos. Por tal razón, no llamó a la ambulancia y tomó la decisión de descuartizar e incinerar el cuerpo.

Diálogo impactante

El 7 de julio de 2007, Cuchán tuvo este intercambio con el presidente del tribunal que lo juzgaba:

–¿Usted le proporcionó la droga a Luciana?

–No le proporcioné nada, la compartimos…

–¿Cómo consideró que ya estaba muerta?

–Los párpados, la lengua para atrás, el pulso...

–¿Tiene conocimientos de medicina usted?

–No. Yo tengo conocimientos de drogarme.

–¿Por qué no llamó a una ambulancia?

–Porque en ese momento yo no estaba en el mismo estado que ella, pero… No sé, son preguntas que usted me hace hoy, pero yo me las vengo haciendo desde hace tres años.

Cuchán insistía con que se había asustado al ver a la chica muerta. Negó haberla descuartizado. Dijo que llevó el cuerpo hasta la parrilla de la casa en la que vivía con sus padres y su hermana, lo roció con 20 litros de solvente, le puso unas 10 o 12 bolsas de leña encima y lo prendió fuego.

–No veía salida. En el apuro, en el arrebato, la vi recostada sobre la cama y con la lengua dada vuelta. En eso empezó a sonar el teléfono o el timbre, no sé qué sonaba. Y bueno: la cargué en mis brazos y la llevé hasta al quincho de mi casa.

Cuchán aseguró que por su cabeza pasaron “dos millones de preguntas” que en ese momento no tenía tiempo para responder. Por eso recostó el cuerpo sobre una silla, abrió las puertas de chapa del fogón, lo metió adentro y volvió a cerrar las puertas con unas trabas que tenía al costado.

–Después me fui a trabajar porque llegaba tarde.

Cuando volvió a su casa, Cuchán se acercó de nuevo a la parrilla, sacó las trabas y abrió la puerta.

–Luciana ya no era Luciana y el cuerpo estaba sumamente pesado. En ese momento agarré las bolsas de leña, el solvente y prendí fuego todo.

Cuchán calculó que cerca de las seis de la tarde abrió el fogón, juntó los restos, los puso en bolsas y limpió todo.

–¿Qué olor quedó en el quincho?

–Era un olor ácido, que al abrir las ventanas y prender los ventiladores fue yéndose.

–¿Dónde está el resto del cuerpo de Luciana?

–Todo junto tiré. Y dejé algo de sus cenizas en mi jardín. Eso fue todo. Perdón...

Información obtenida de: El Universal