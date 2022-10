Japón en alerta tras el lanzamiento de un misil de Corea del Norte (VIDEOS)

Este lunes Japón advirtió a los residentes de algunas islas remotas que forman parte de Tokio, así como de las prefecturas de Hokkaido y Aomori, que se refugien de un misil disparado desde Corea del Norte.

El lanzamiento de este misil balístico tuvo lugar después de que Pionyang llevara a cabo otras cuatro rondas de ensayos con misiles balísticos de corto alcance el pasado día 24 de septiembre, en una nueva escalada de tensiones que coincidió con las maniobras militares conjuntas de Washington y Seúl.

Corea del Norte disparó un misil sobre Japón por primera vez desde 2017, elevando las tensiones a niveles no vistos en años.

El misil lanzado hoy por Corea del Norte en su último ensayo armamentístico sobrevoló el norte del archipiélago japonés, según anunciaron las autoridades niponas, que activaron la alerta en esa zona ante la trayectoria del proyectil.

