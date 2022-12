Condenan a 6 años de prisión a la vicepresidenta Argentina Cristina Fernández por corrupción

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, fue condenada a 6 años de prisión por la causa “Vialidad“. Sin embargo, no irá a la cárcel.



Aunque sea condenada, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros por ser vicepresidenta. Será un fallo en primera instancia que abre un largo derrotero de apelaciones antes de quedar firme, por lo que le permitiría presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluso regresar a la presidencia.

Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. Además de la ex mandataria, también fueron condenados a prisión por fraude otros siete funcionarios, como al ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex titular de la Dirección Vialidad Nacional, Nelson Periotti; y el empresario Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados. El exministro de Planificación Federal y exdiputado Julio De Vido fue absuelto de todos los cargos.