Será este fin de semana que Lalo confirmará si pide o no un crédito bancario

El alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que será el fin de esta semana cuando su gobierno defina si pide un crédito ante el déficit presupuestal de 21 millones de pesos con los que cuenta el Ayuntamiento de Puebla.

Rivera Pérez comentó que será la tesorera Municipal, María Isabel García Ramos quien le proponga un monto que ayude a cubrir los gastos de Ayuntamiento de Puebla.

"No significa que ya lo vayamos a solicitar le he pedido a la Tesorería que entregue un balance total conforme al proceso de las finanzas y que me pueda presentar unas propuestas en el transcurso de la semana", dijo.