Hallan más de 2 mil irregularidades en la Entrega-Recepción de Claudia: disparan citatorios a ex funcionarios (FOTOS)

A Israel Román, ex secretario de Infraestructura, Enrique Glockner, ex titular de Bienestar, Lourdes Rosales, ex titular de la SSC, y el ex tesorero, Leobardo Rodríguez, se les envió una solicitud para que hagan las aclaraciones

La Comisión de Entrega-Recepción del gobierno de Eduardo Rivera emitió dos mil 086 observaciones del proceso de Entrega-Recepción con el gobierno de Claudia Rivera Vivanco por diversos faltantes en la documentación, además de irregularidades en la ejecución de obra pública y diversos programas, por lo que los ex funcionarios deberán subsanarlas en un plazo de 30 días hábiles.

Incluso a Israel Román Romano, ex secretario de Infraestructura, Enrique Glockner ex titular de Bienestar, la ex secretaria de Seguridad Pública, Lourdes Rosales y el ex tesorero, Leobardo ‘El Ignorado’ Rodríguez ya se le envió un escrito donde se les solicita aclarar diversas observaciones.

A través de un comunicado de prensa la Comisión precisó que una vez que transcurra el plazo de los 30 días, el Ayuntamiento de Puebla emitirá un Acuerdo Final y ordenará su remisión a la Auditoría Superior del Estado con el objetivo de analizar la cuenta pública municipal y, con ello, el debido ejercicio de los recursos públicos a cargo de la administración de la morenista.

De acuerdo con el comité dichas observaciones se generaron porque no se presentaron documentos e información de la situación financiera del Ayuntamiento de Puebla y en los programas ejecutados, las obras, los contratos con empresas y programas de Bienestar se detectaron irregularidades.



“Se emitió un Dictamen el pasado 24 de noviembre, el cual contiene dos mil 86 observaciones fundadas y motivadas en posibles inconsistencias e irregularidades detectadas, las cuales deberá subsanar la Comisión Saliente en un plazo de 30 días hábiles, de acuerdo al término de Ley”, dice el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Puebla.



Son mero trámite: Leobardo El Ignorado Rodríguez

Sin embargo, el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez minimizó las observaciones al asegurar que ninguna de las dos mil 86 representan anomalías por daño patrimonial o irregularidades en contratación de empresas.



Exfuncionarios del ⁦@PueblaAyto⁩, entre directores y secretarios, han sido notificados para solventar observaciones del proceso entrega-recepción, por lo que tienen 10 días hábiles para dar respuesta, informó el regidor ⁦@leobardorj⁩.

El regidor informó que al momento los únicos funcionarios que han sido notificados son la ex secretaria de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales, el ex titular de la Secretaría de Infraestructura, Israel Román Romano y el ex secretario de Bienestar, Enrique Glockner.

Asimismo, detalló que las observaciones detectadas sólo se responderán de manera escrita por lo que descartó que los funcionarios ya mencionados se presenten a comparecer ante la nueva administración.