No se va a proteger a nadie, advierte Lalo ante las dos mil observaciones vs claudistas (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez sentenció que no protegerá a nadie, ni mucho menos pasará por alto alguna violación a la ley en caso de confirmarse anomalías en las dos mil 86 observaciones que la comisión de Entrega-Recepción emitió, en cuanto al proceso de transición con el gobierno de Claudia Rivera Vivanco.

El edil del PRIARD reiteró que estas notificaciones deberán ser respondidas antes del 10 de enero, con el fin de que se haga un análisis final para identificar si existen o no anomalías en los temas de la ejecución de obra pública y diversos programas que realizó la ex administración.



? “No voy a tapar ningún tipo de irregularidad o violación a la ley”, dijo el alcalde @eduardorivera01 sobre las dos mil 86 irregularidades encontradas en el gobierno de @RiveraVivanco_ pic.twitter.com/4GVDjWKoe3

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 30, 2021

Rivera Pérez mencionó que una vez que las irregularidades sean identificadas, el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla deberá aprobar la petición para que la Auditoria Superior del Estado (ASE) revise las observaciones, con el objetivo de señalar si un ex funcionario público incurrió en algún delito.



"No se va a proteger a nadie, es lo que yo afirmé desde un principio, es eso el cumplimiento de la Ley la obligación de ser transparente ante la opinión pública, mi deber es ese, no voy a tapar ningún tipo de irregularidad o violación a la Ley, algo que haya afectado al patrimonio del municipio, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a aceptar y tenemos que continuar con ese proceso de Entrega-Recepción", dijo.



Eduardo Rivera Pérez aseguró que una vez que se identifiquen las anomalías se podrán presentar las denuncias correspondientes, por lo que su gobierno aún está en la espera de las respuestas de los ex funcionarios.

Los ex funcionarios de Claudia Rivera Vivanco que ya recibieron su notificación son Israel Román Romano, ex secretario de Infraestructura, Enrique Glockner ex titular de Bienestar, la ex secretaria de Seguridad Pública, Lourdes Rosales y el ex tesorero, Leobardo Rodríguez.

El 29 de noviembre el gobierno municipal, a través de un comunicado de prensa la Comisión, precisó que una vez que transcurra el plazo de los 30 días, el Ayuntamiento de Puebla emitirá un Acuerdo Final y ordenará su remisión a la Auditoría Superior del Estado, con el objetivo de analizar la Cuenta Pública Municipal y, con ello, el debido ejercicio de los recursos públicos a cargo de la administración de la morenista.