El DAP no es un impuesto nuevo, ya no se cobraba pero ahora sí se va a cobrar: la tesorera se hace bolas (VIDEO)

La tesorera Municipal, María Isabel García Ramos, se hizo bolas al tratar de defender el tarifazo del cobro al Derecho de Alumbrado Público, al decir que el DAP no es un impuesto nuevo, porque ya se cobraba en administración pasadas pero se cobrará el próximo año.

La tesorera manifestó que con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia Nacional avale el DAP, el gobierno de Eduardo Rivera Pérez generó una fórmula para que se cobre este derecho.

"El único año que no se ha pagado, que los ciudadanos no han pagado fue precisamente en 2021, la razón, lo que sucede es que se cobraba de una manera inadecuada, se cobraba de una forma que parecía impuesto, entonces, la Corte lo que dice es no es correcto que lo cobres así y entonces lo que hace el Congreso es quitar ese derecho de las leyes de ingresos 2021 y por eso no lo pudimos cobrar, hay algunos municipios que lo cobraron, el asunto es que no se puede cobrar porque es incorrecta la formula, que es lo que estamos proponiendo, lo que estamos haciendo es corrigiendo la manera en que se cobre", dijo en rueda de prensa.