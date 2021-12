Solicitar un crédito dependerá si el Congreso aprueba o no el Alumbrado Público: Lalo (VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez dijo que solicitar un crédito público dependerá si el Congreso del Estado aprueba o no el Derecho al Alumbrado Público (DAP).

Asimismo el edil normalizó el cobro del DAP al asegurar que la administración de Claudia Rivera Vivanco y muchos otros del país también lo cobraron.

El presidente municipal aseguró que gracias al DAP su gobierno podrá subsanar 450 millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobra por el Alumbrado Público al año.

Rivera Pérez mencionó que el Congreso del Estado deberá analizar si su fórmula de cobro del alumbrado público es constitucional y si cumple o no con las normas de la Suprema Corte de Justicia Nacional.

"No puedo contestar una pregunta por una simple razón la discusión de la Ley de Ingresos ustedes saben que mencionamos el tema tan sonado del DAP que representa para el municipio al menos 450 millones de pesos durante el ejercicio de los tres años y como ya lo dije dinero que la anterior administración ejerció durante dos años y lo que ya se dijo la Suprema Corte lo que declaró inconstitucional fue una forma de cobro pero hay otra forma de cobro la cual es legal y justa entonces no puedo tomar una decisión hasta que el Congreso del Estado defina o no la inclusión del DAP dentro de la Ley de Ingresos", dijo.