Denuncian diez trabajadores de Igualdad Sustantiva que gobierno del PRIANRD los quiere dejar sin finiquito

Diez trabajadores de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género que laboraron en la Administración de Claudia Rivera Vivanco; secretaria que actualmente preside Karina Romero Alcalá, podrían quedarse sin finiquito, ya que la administración de Eduardo Rivera aún no culmina el proceso de Entrega-Recepción.

Un grupo de trabajadores comentó que temen quedarse sin el dinero que les corresponde debido a que no se les quiere firmar su acta de liberación a pesar de que el proceso de Entrega-Recepción finalizó.

Los ex servidores públicos narraron que la actual administración les pidió que renunciaran a sus puestos desde el pasado 15 de octubre; sin embargo les sigue pidiendo que acudan a su lugar de trabajo para que den detalles de los objetos materiales que utilizaron por tres años.

Los trabajadores explicaron que la nueva administración les ha pedido que vayan a su lugar de trabajo con el objetivo de retrasar firmarles su acta de liberación con la cual podrán acceder a su finiquito.

“Por el cambio de administración nos pidieron la renuncia de manera obligatoria, al finalizar el acto de entrega nos llamaron para revisar que entregáramos bien todo, pero no sé qué hicieron con el resguardo fijo porque vamos a las dependencias y no nos quieren firmar porque el responsable no les ha mandado cómo recibieron las zonas”, relató una de las trabajadoras.